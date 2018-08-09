زلاتكو يقترب من تجديد عقده مع منتخب كرواتيا

اقترب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم من تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، زلاتكو داليتش، بعد وصول المنتخب إلى نهائي كأس العالم 2018.

ودخل اتحاد الكرة الكرواتي في محادثات مع داليتش لإقناعه بالاستمرار في تدريب المنتخب الوطني، ويأمل أن ينجح في إزالة العقبات التي اشتكى منها داليتش عقب قيادة الفريق لنهائي مونديال روسيا قبل الخسارة أمام فرنسا.

وذكر اتحاد الكرة الكرواتي في بيان له يوم الخميس: رئيس اتحاد الكرة الكرواتي دافور سوكر ومدرب المنتخب الوطني زلاتكو داليتش التقيا، لمناقشة التعاون في الماضي والمستقبل، الطرفان منفتحان وناقشا الملابسات واتفقا على القضايا الأساسية، سعيد أننا ناقشنا بصراحة ما يمكننا فعله من أجل مستقبل أفضل، وسويا سننافس على بطولات جديدة.

وأوضح داليتش أنه ممتن "لتفهم وجهات نظري بشأن وجود بعض أوجه القصور".

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة التنفيذية للاتحاد الكرواتي قرارا رسميا بشأن داليتش خلال الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل. ويكشف داليتش يوم 20 من الشهر الحالى عن تشكيل فريقه للمباراة الودية أمام البرتغال في شهر سبتمبر القادم.

وتولى داليتش تدريب منتخب كرواتيا وسط اضطرابات وتراجع في النتائج العام الماضي لكنه قاد الفريق لوصافة كأس العالم في أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الكرواتية. وبعد المونديال اشتكى داليتش من العقبات والضغوط التي واجهها، وأشار إلى أنه فكر في الرحيل عن الفريق، لكن الاستقبال الشعبي الهائل له ولفريقه جعله يعدل عن رأيه.