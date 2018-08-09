صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، يوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في كل مركز، خلال النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



قام يويفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي باختيار ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة الأفضل في مراكز حراسة المرمى، وخطوط الدفاع، والوسط والهجوم.



وتواجد النجم الدولي المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، في المنافسة على جائزة الأفضل في خط الهجوم إلى جانب كل من النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.



وكان صلاح أحرز عشرة أهداف في النسخة الماضية للبطولة، التي شهدت تأهل ليفربول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث تقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين مع زميليه البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، بفارق خمسة أهداف خلف المتصدر رونالدو، علما أن الفرعون المصري ساهم بتسجيل خمسة أهداف أيضا لزملائه في المسابقة القارية من خلال تمريراته الحاسمة.



ويتنافس في مركز حراسة المرمى كل من الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي بوفون لاعب يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول حاليا وروما الإيطالي سابقا.



وبالنسبة لخط الدفاع، فيتنافس فيه ثلاثي ريال مدريد المكون من البرازيلي مارسيلو، والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران. وفي خط الوسط، يتنافس البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش ثنائي ريال مدريد.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة كل مركز يوم 30 أغسطس الحالي، في إمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة مرحلة المجموعات في النسخة الجديدة لدوري الأبطال.