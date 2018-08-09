كورتوا: حققت حلم الطفولة بارتداء شعار ريال مدريد

قدم ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، حارسه الجديد، البلجيكي تيبو كورتوا، لوسائل الإعلام في حدث أقيم خصيصا لهذه المناسبة داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، أعرب خلاله الوافد الجديد عن شعوره بحماس كبير حيال المرحلة القادمة.



وقال صاحب الـ "26 عاما" : اليوم حققت حلما، لا يمكنكم أن تتصوروا مدى سعادتي، لأن من يعرفونني جيدا يعرفون كم عملت لكي أصل إلى هنا، الوصول إلى النادي الأفضل في العالم هو مسؤولية وفخر.

وخضع كورتوا في وقت مبكر صباح يوم الخميس لإجراء الفحوص الطبية ثم انتقل بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث وقع على عقده الجديد وتلقى ترحيب المئات من الجماهير الذين جاءوا ليروا عن قرب الصفقة الجديدة التي أبرمها النادي.

وتابع كورتوا قائلا: اليوم أرضيت شغفي الذي كان يمتلكني منذ أن كنت طفلا عندما كنت أحلم بهذه اللحظة.

ووقع الحارس الأفضل في بطولة كأس العالم الأخيرة على عقد مع ريال مدريد يمتد إلى ست سنوات ليعود مرة أخرى للعاصمة الإسبانية بعد أن خاض فيها تجربة الاحتراف بين صفوف أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

واستطرد كورتوا قائلا: لقد كنت منافسا وأعرف ما تعنيه مواجهة ريال مدريد، اليوم أنا أحدكم، أحد أنصار ريال مدريد، وأتمنى أن أكون على قدر التحدي للدفاع عن هذا الفريق والتاريخ الذي يمثله.

وبعد أن أصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم خلال فترة الأربع سنوات التي لعبها في تشيلسي، سيدخل النجم البلجيكي في صراع كبير مع نظيره الكوستاريكي كيلور نافاس على مكان في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.

وأنهى كورتوا حديثه أمام وسائل الإعلام متوجها بالشكر لعائلته وأصدقائه الذين كانوا حاضرين معه في سانتياغو بيرنابيو. وتوجه كورتوا بشكر خاص لأم ولديه، حيث قال: أشكر على وجه الخصوص أم أولادي التي تعد شخصا مهما للغاية بالنسبة لي رغم أننا لا نعيش سويا.