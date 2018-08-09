كوفاسيتش يوضح سبب إصراره على الرحيل من ريال مدريد

أعلن تشيلسي الإنجليزي يوم الخميس ضم اللاعب الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، رسمياً من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط. بعدما أعلن ريال مدريد يوم الأربعاء أن لاعبه الكرواتي سيرحل إلى صفوف النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وسيسعى كوفاسيتش مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى المشاركة بشكل أكبر في المباريات بعد أن أخفق مع النادي الملكي في الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية.

وانضم كوفاسيتش "24 عاما" إلى تشيلسي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، ولكن تعاقده يخلو من بند حق الشراء في نهاية المدة، حسبما كشفت وسائل الإعلام الإسبانية. وكان كوفاسيتش أحد عناصر المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا. وقبل المونديال كشف كوفاسيتش عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد ليحظى بدقائق لعب أكثر مع فريق آخر.

وقال اللاعب الكرواتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: أفضل شيء بالنسبة لي هو الذهاب إلى نادٍ آخر لأحظى بفرصة اللعب، إنها فرصة أعتقد أنني قادر على الحصول عليها وأرغب في تحقيقها الآن.

وانضم كوفاسيتش إلى صفوف ريال مدريد في 2015 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، وبدأ دوره مع النادي الملكي يزداد أهمية تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق للفريق، زين الدين زيدان، ولكنه لم يفلح أبدا في الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية لشغل مركز لاعب الوسط، الذي يسيطر عليه لاعبون آخرون، مثل لوكا مودريتش وتوني كروس وايسكو.