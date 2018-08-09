ليستر يجدد عقد هدافه فاردي

وقع المهاجم الدولي الإنجليزي جايمي فاردي عقدا جديدا مع ناديه ليستر سيتي، سيبقيه في صفوفه حتى عام 2022، بحسب ما أعلن يوم الخميس بطل الدوري الممتاز في كرة القدم لموسم 2015-2016.

وأورد النادي عبر موقعه الإلكتروني أن فاردي (31 عاما): وقع عقدا جديدا مع نادي ليستر سيتي، المهاجم الإنجليزي ربط مستقبله مع الفريق حتى 2022.

وانضم فاردي إلى ليستر في العام 2012، وسجل 88 هدفا في 233 مباراة في مختلف المسابقات، ما جعل منه عاشر أفضل هداف في تاريخ النادي. وساهم المهاجم الذي كان ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت التي بلغت الدور نصف النهائي لمونديال 2018، في قيادة الفريق إلى لقبه الوحيد في بطولة إنجلترا عام 2016.

وقال فاردي بحسب ما نقل بيان ليستر: الجميع يعرف شعوري إزاء اللعب لليستر، وهو شعور رائع أن أعرف أنه بات في إمكاني التطلع الى أربعة أعوام إضافية كلاعب مع ليستر سيتي.

وأضاف: الرحلة التي خضتها والنادي والفريق في الأعوام القليلة الماضية كانت مذهلة. بدء الموسم الجديد هو وقت مثير بالنسبة إلى ليستر سيتي وأنا مسرور لأنني سأكون جزءا من ذلك.

ويخوض ليستر مباراته الأولى في موسم 2018-2019، بالحلول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، وأتى الإعلان عن العقد الجديد لفاردي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية، والذي شهد إعلان ليستر التعاقد مع المدافعين الكرواتي فيليب بنكوفيتش "21 عاما" من دينامو زغرب في صفقة قدرت بـ 13 مليون جنيه إسترليني، والتركي تشالار سويونجو من فرايبورغ الألماني في صفقة قدرت قيمتها بـ 19 مليون جنيه.

ورفعت الصفقتان قيمة الإنفاق الصيفي للنادي إلى أكثر من 100 مليون جنيه، إذ تعاقد مع عدد من اللاعبين منهم الجزائري رشيد غزال (26 عاما) القادم من موناكو الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 16 مليون يورو.

في المقابل، تخلى النادي عن لاعبه الجزائري رياض محرز لصالح مانشستر سيتي، في صفقة قياسية لبطل الموسم الماضي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.