ويست هام يتم تعاقده مع لوكاس بيريز

أعلن نادي ويست هام الإنجليزي يوم الخميس عن ضم المهاجم الإسباني لوكاس بيريز من صفوف أرسنال.

وانضم بيريز، 29 عاما، إلى ويست هام بعقد يمتد لثلاثة أعوام. ولعب بيريز الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي مع أرسنال وأيضا في الدوري الإسباني عبر بوابة ديبورتيفو لاكورونا بعقد إعارة.

وقال بيريز للموقع الرسمي لويست هام: سعيد للغاية بوجودي هنا في هذا النادي التاريخي، متحمس للغاية، حيث منحني ويستهام الفرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، سعيد للغاية كوني جزءا من هذا المشروع الجديد، ويستهام يمتلك جماهير رائعة، يلعب في استاد مذهل، لذا فإن انضمامي لهذا الفريق يمنحني السعادة والحماس.