أغلى حارس في العالم.. رفضه زيدان واستعان به فالفيردي

وقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام انتقال الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا إلى ريال مدريد في يناير الماضي، عندما قال:لسنا بحاجة الى صفقات جديدة في هذه السوق الشتوية. ردا على اهتمام ريال مدريد بضم حارس مرمى اتلتيكو بلباو الإسباني.

وأكد المدرب السابق لريال مدريد أنه ليس نادما على عدم ضم كيبا لأنه لم يكن بحاجة لحارس مرمى في منتصف الموسم، علما بأن الحارس أجرى فحوصات طبية حسب تقارير صحافية، قبل أن يوقف زيدان صفقة التعاقد مع صاحب الـ23 عاما، والذي كان يستعد لحزم حقائبه راحلا من إقليم الباسك متجها إلى عاصمة إسبانيا.

ومدد بعدها كيبا عقده مع بلباو ورفع شرطه الجزائي من 20 مليون دولار إلى 92 مليون دولار، وهو ما دفعه تشيلسي الإنجليزي يوم الخميس، مما جعله أغلى حارس في العالم.

وبعيدا عن عالم كرة القدم، يمتلك حارس إسبانيا الثالث في مونديال روسيا 2018، جانبا محبا للطبيعة يتمثل في عشقه لتربية الطيور منذ الصغر، وأمضى الساعات لتدريبها على الغناء، مما جعله يفوز بمسابقات محلية في مدينته عامي 2008 و2010، علما بانه بدأ مسيرة عشقه لحراسة المرمى في التاسعة من عمره، عندما بدأ يتدرب مع أكاديمية بلباو رغم أنه لعب في احدى المباريات كمهجم وسجل هدفين في مباراة تحت 14 عاما.

وشارك لأول مرة في 11 سبتمبر 2016 مع الفريق الأول بالدوري الإسباني، بعدما منحه المدرب فالفيردي فرصة أول مشاركة وكانت ضد ريال سوسيداد في المباراة التي نجح فيها بالمحافظة على نظافة شباكه، وخرج فريقه فائزا بهدف وحيد.

ووقع تشيلسي مع الحارس الشاب بـ"93 مليون دولار"، وقبلها حاول مانشستر سيتي التعاقد معه بـ "73 مليون دولار".