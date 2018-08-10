إيقاف عضو الاتحاد الأفريقي بسبب علاقته مع بن همام

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزامبي كالوشا بواليا أفضل لاعب أفريقي سابقا لمدة عامين بعد تحقيق بشأن صلات بالمسؤول القطري الموقوف محمد بن همام.

وقالت لجنة القيم في فيفا يوم الجمعة إنها أوقفت بواليا، وهو عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لمدة عامين عن "كل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم (إدارية ورياضية وغيرها) على المستويين المحلي والدولي".

وذكر فيفا في بيان أنه يجري تحقيقاً بشأن بواليا، 54 عاما، منذ فبراير 2017. وقال فيفا إن التحقيق "ركز في الأساس على المنافع التي حصل عليها السيد بواليا من السيد بن همام".

وزاد: خلص القسم القضائي في لجنة القيم إلى أن بواليا انتهك المادة 16، السرية، والمادة 20، المعنية بقبول وعرض هدايا وغيرها من المنافع، من ميثاق القيم في فيفا، تم أيضا فرض غرامة على السيد بواليا قدرها 100 ألف دولار.

وفاز بواليا بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1988 وتولى بعد ذلك تدريب منتخب زامبيا كما ترأس الاتحاد الزامبي لكرة القدم. ولم يتسن بعد الوصول إلى بواليا للتعليق. وكان فيفا قرر في 2011 إيقاف بن همام مدى الحياة لدوره في فضيحة شراء الأصوات. ونفى المسؤول القطري السابق ارتكاب أي مخالفات.