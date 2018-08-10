البلجيكي باتشواي مهاجماً جديداً لفالنسيا

تعاقد فريق فالنسيا الإسباني مع المهاجم ميتشي باتشواي من نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية الموسم وفقا لما أعلنه الناديان، يوم الجمعة.

وكان المهاجم البلجيكي قد قضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق بوروسيا دورتموند، ورغم أنه قضى فترة الإعداد بتشيلسي لكن الفريق أبدى عدم رغبته في بقائه خلال الموسم المقبل.

وذكر فالنسيا في بيان: توصل فالنسيا إلى اتفاق مع تشيلسي يوم الجمعة لإستعارة ميتشي باتشواي حتى نهاية الموسم الجاري. وكان تشيلسي تعاقد مع باتشواي في 2016 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.