اللاعبون الإسبان لعبوا دوراً في انضمام كيبا إلى تشيلسي

لعب اللاعبون الإسبان في تشيلسي دورا كبيرا في إقناع كيبا أريزابالاغا بالانضمام للفريق، ويعتقد الحارس البالغ عمره 23 عاما أنهم سيساعدونه في التأقلم مع الأوضاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم أريزابالاغا في صفقة قياسية عالمية مقابل 80 مليون يورو (92.24 مليون دولار) قادما من اتليتيك بيلباو بديلا لتيبو كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد هذا الأسبوع.

وقال أريزابالاغا لموقع تشيلسي الرسمي: أعلم العديد من اللاعبين في الفريق من المنتخب الإسباني. أبلغوني عن كيفية اللعب هنا، وحصلت على معلومات ممتازة منهم عن أسلوب اللعب.

ويملك أريزابالاغا خمسة زملاء إسبان في تشكيلة تشيلسي، هم سيزار ازبيليكويتا وألفارو موراتا وماركوس ألونسو وبيدرو وسيسك فابريغاس.

وأضاف أريزابالاغا: هم سعداء ويشعرون براحة في النادي، وشجعوني على الانتقال والحصول على خبرة دولية، وهو أمر شعرت أنني بحاجة إليه.

ومن المحتمل أن يلعب أريزابالاغا مباراته الأولى مع تشيلسي عندما يحل ضيفا على هدرسفيلد تاون في الدوري يوم السبت.