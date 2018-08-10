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برايتون يتعاقد مع الظهير الإسباني مونتويا

المصدر: برايتون - رويترز
يمتد عقد مونتويا 4 أعوام
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قال برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه تعاقد مع الظهير الأيمن مارتن مونتويا من فالنسيا الإسباني لمدة أربع سنوات.

ويبلغ مونتويا من العمر 27 عاما وسبق له اللعب في برشلونة وإنتر ميلان. وخاض أكثر من 50 مباراة مع فالنسيا في الموسمين الماضيين وهو عاشر صفقة يبرمها برايتون في فترة الانتقالات الحالية.

وقال المدرب كريس هيوتون "يملك مارتن قدرات ممتازة وأنا سعيد بالتعاقد مع لاعب في مكانته. سيعزز بلا ريب خياراتنا في مركز الظهير الأيمن، يملك خبرة كبيرة... أتطلع للعمل معه.

كلمات دالّة

#مونتويا, #برايتون, #فالنسيا

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