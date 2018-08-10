بورنموث يفقد أغلى لاعب في تاريخه أمام كارديف

قال إيدي هويي مدرب بورنموث يوم الجمعة إن جيفرسون ليرما أغلى لاعب في تاريخ النادي لا يزال يستجمع لياقته ولن يشارك أمام كارديف سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر "23 عاما" في جميع مباريات كولومبيا في كأس العالم في روسيا واستأنف المران فقط عقب انتقاله إلى بورنموث هذا الأسبوع.

وقال هويي: جيفرسون ليس في الحسابات في هذه المرحلة، تدرب مرة واحدة معنا، لذا نحن بحاجة إلى بناء لياقته مرة أخرى مع تأقلمه مع بقية التشكيلة.

وأضاف: هناك فترة لن تراه فيها الجماهير، لكنه من اللاعبين الذين نتطلع لوجودهم معنا، ونحتاج إلى التأكد من استعداده التام للمنافسة على أعلى مستوى عندما ينزل الملعب.

كما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط جونيور ستانيسلاس مع استمرار تعافيه من إصابة في الركبة.

وتابع هويي: نتوقع ألا يكون جونيور معنا لمدة شهر، رغم أننا لا نرغب في أن نكون في غاية الصرامة بشأن هذا الجدول الزمني، لكني أعتقد أننا نمتلك أقوى تشكيلة على الإطلاق منذ الترقي للدوري الممتاز.

وتعافى المدافع ناثان اكي من إصابة في أصبع القدم تعرض لها خلال فترة الإعداد وقد يشارك أمام كارديف.