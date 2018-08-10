ريال مدريد يعير ثيو هرنانديز إلى سوسيداد

أعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، إعارة الظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز إلى ريال سوسيداد منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لمدة موسم واحد.

وأكد سوسيداد انضمام هرنانديز وقال في بيان: توصل ريال سوسيداد لاتفاق مع ريال مدريد من أجل استعارة تيو هرنانديز، تم التوصل أيضا لاتفاق مع اللاعب الذي اجتاز الفحص الطبي هذا الصباح.

وأصبح الشقيق الأصغر لظهير منتخب فرنسا الأيسر الفائز بكأس العالم لوكاس هرنانديز أول لاعب في 17 عاما ينتقل من أتليتيكو إلى ريال مدريد العام الماضي بعد فترة إعارة مثيرة للإعجاب في ألافيس.

وشارك تيو (20 عاما) في 23 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد الموسم الماضي عقب انتقاله مقابل 30 مليون يورو (34.4 مليون دولار). لكنه نادرا ما وصل إلى المستوى الذي ظهر عليه في ألافيس، وكان دائما يأتي في المركز الثاني في الاختيار خلف الظهير الأيسر المؤثر مارسيلو في المباريات الكبرى.