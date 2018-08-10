زاباليتا يمتدح خبرة بليغريني قبل ملاقاة ليفربول

قال بابلو زاباليتا مدافع ويست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن خبرة المدرب مانويل بليغريني وانتباهه للتفاصيل يمكنهما المساعدة في تطور عقلية الفريق التي يحتاجها للنجاح.

وتعاقد ويست هام مع مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق خلفا لديفيد مويز في مايو ، إذ يسعى لإنهاء الدوري في مركز متقدم بعد نجاته في صراع الهبوط في آخر موسمين.

وقال زاباليتا الذي عمل مع المدرب التشيلي لثلاثة مواسم في سيتي لـ "صحيفة لندن ستاندرد" :عندما سمعت بالتعاقد مع بليغريني فكرت أنه أمر جيد وإيجابي، إنه يملك خبرة هائلة وعمل مع أندية كبيرة. يستطيع جلب خبرته إلى ويست هام وهذا أمر جيد للغاية لنا.

وأشار زاباليتا إلى أن بليغريني زرع الشعور بالالتزام في النادي، وأضاف: تدريباته جيدة لأنه شخص هادئ. في الوقت ذاته يطلب الكثير وهذا ما تحتاجه للنجاح والحصول على عقلية للفوز.

ويحل ويست هام ضيفا على ليفربول في الجولة الأولى يوم الأحد.