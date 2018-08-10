غوارديولا يعلن جاهزية ثنائي سيتي لمواجهة أرسنال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ أصبحا جاهزين لمواجهة أرسنال في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودة الثنائي في حالة ممتازة عقب المشاركة في كأس العالم.

وعاد دي بروين صانع لعب بلجيكا وسترلينغ مهاجم إنجلترا، اللذان لعبا دورا محوريا في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، للتدريبات يوم الاثنين بعد مساعدة منتخبيهما في الوصول للدور قبل النهائي بكأس العالم في روسيا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل المباراة يوم الأحد في استاد الإمارات: الاثنان جاهزان للعب ووصلا في حالة جيدة، حصل رحيم وكيفن على ثلاثة أسابيع راحة بعد كأس العالم وهذا ليس وقتا طويلا في فترة الإعداد للموسم لكنهما وصلا في حالة مثالية، سترلينغ كان جاهزا بعد ثلاثة أو أربعة أيام، كان الحفاظ على لياقته البدنية أمرا سهلا نظرا لعدم ضخامة بنيته، وكيفن في حالة ممتازة.

وعزز سيتي هجومه بضم الجزائري رياض محرز في صفقة قياسية على مستوى النادي لكنه لم يكن نشيطا في سوق الانتقالات مثلما كان في العام الماضي. لكن غوارديولا أكد ثقته في التشكيلة الحالية وبدا هادئا أمام ترشيحات احتفاظه باللقب.

وتابع: خلال تسع سنوات تعاملت في كل موسم مع هذه الترشيحات ولا مشكلة في هذا. نحن مرشحون في كل موسم.

ولم يخسر سيتي في آخر خمس مواجهات ضد أرسنال الذي سيبدأ عهدا جديدا مع المدرب أوناي إيمري بعد رحيل أرسين فينغر الذي استمر بالمنصب لسنوات طويلة.