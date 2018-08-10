فرانكفورت يجدد عقد الكرواتي ريبيتش

أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الجمعة تمديد تعاقده مع اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش حتى عام 2022 .

وقال فريدي بوبيتش عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة: هذا الأمر يشكل حدثا مهما لآينتراخت فرانكفورت فاللاعب حظي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة خلال سوق الانتقالات، واستمراره معنا يجعلني وكل من في النادي نشعر بالفخر.

وأشار بوبيتش إلى أن النادي كان يمكنه بيع اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" في صفقة قياسية، لكنه مدد فترة التعاقد لعام آخر ، خلال استعداداته لمباراة كأس السوبر أمام بايرن ميونخ يوم الأحد.

وسجل ريبيتش ثنائية قاد بها آينتراخت للفوز على بايرن ميونخ 3-1 في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي، كما تألق ضمن صفوف المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

كذلك أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تجديد عقد برونو هوبنر مدير الكرة حتى عام 2021، وذلك بعد يوم من تجديد عقد بوبيتش حتى عام 2023.