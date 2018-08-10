كورتوا رفض عروضا أكبر لتحقيق "حلم طفولته"

قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إنه حقق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما انضم إليه قادما من تشيلسي رغم أنه قضى ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة مع أتلتيكو مدريد منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني وكشف عن أنه رفض عروضا أكبر من أندية أخرى.

وقال حارس بلجيكا: كل من يعرفني يعلم أنني اجتهدت للوصول إلى هنا وأنا فخور بالوجود في أفضل فريق في العالم. قدمت أفضل ما لدي خلال مسيرتي للوصول إلى مدريد وحققت حلم طفولتي بارتداء قميص ريال مدريد. تلقيت عروضا أفضل لكني أردت أن أكون في أفضل فريق في العالم وبالقرب من أطفالي. بمجرد أن أظهر ريال مدريد رغبته في ضمي لم تكن لدي أي شكوك في أنني أريد أن أكون هنا.

وانضم كورتوا البالغ عمره "26 عاما" إلى ريال مدريد يوم الأربعاء، مقابل 35 مليون يورو "40.3 مليون دولار" بعدما نال لقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقبل ذلك قضى ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة مع اتلتيكو وحصد لقب الدوري في 2014 وكأس ملك إسبانيا عندما تغلب على ريال مدريد باستاد سانتياغو برنابيو.

وتعرض الحارس البلجيكي لضربة قوية مع اتلتيكو عندما خسر في نهائي دوري أبطال اوروبا في 2014 أمام فريقه الجديد. وقال: أكن احتراما كبيرا لأتلتيكو الذي تعاقد معي على سبيل الإعارة عندما كنت شابا وفزت معه بالعديد من الألقاب لكن الأمر كان مختلفا لأنني كنت ألعب على سبيل الإعارة. الآن جئت إلى الفريق الذي أردت بالفعل أن أكون معه وأريد أن أقاتل معه لسنوات من أجل حصد الألقاب.

وربما تكون مباراة كورتوا الأولى مع ريال مدريد ضد اتلتيكو في كأس السوبر الأوروبية يوم 15 أغسطس رغم أنه لم يتدرب كثيرا بسبب العطلة التي حصل عليها عقب وصول بلجيكا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم وهو ما يعني أن المدرب الجديد يولن لوبتيغي ربما يفضل إشراك كيلور نافاس.

ووجه كورتوا شكره إلى تشيلسي لمساعدته على التطور كلاعب وأشار إلى أنه لم يستطع رفض فرصة اللعب لريال مدريد. وقال: أود توجيه الشكر لجماهير تشيلسي لوقوفها بجانبي في السنوات الأخيرة. أردت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وفعلت ذلك في مناسبتين لكن الآن أمامي فرصة جديدة أريد اقتناصها. لدي طفلان وأثرا على قراري.

وتابع: تطورت بدنيا في إنجلترا والآن أصبحت ناضجا وأكثر خبرة. تطورت كثيرا وجئت إلى هنا لكي أكون أفضل.