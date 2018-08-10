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ماريانو دياز : لا يمكن رفض ريال مدريد

المصدر: العربية. نت
احتفالية ماريانو دياز في مباراة سابقة مع ليون الفرنسي
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كشف ماريانو دياز المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني واللاعب الحالي لليون الفرنسي، موقفه من الانضمام إلى الريال في فترة الانتقالات الصيفية، بعد ظهوره بشكل جيد في الدوري الفرنسي.

ونشر اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: لا يمكن أن تقول لا لريال مدريد.

ووقع دياز مع ليون الصيف الماضي في صفقة قيمتها "8 ملايين يورو"، وسجل 20 هدفا في جميع المسابقات، ولم يكن هناك خيار لإعادة الشراء مكتوبًا في عقده بالنسبة لريال مدريد حسب "ماركا" الإسبانية ، ولدى الريال الحق في 35٪ من أي عملية بيع للاعب إلى أي ناد آخر.

كلمات دالّة

#دياز, #ليون, #ريال مدريد

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