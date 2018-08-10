مدرب أرسنال يتمسك بويلبيك‭ ‬ويسمح لثلاثة آخرين بالرحيل

استبعد أوناي إيمري مدرب أرسنال مغادرة داني ويلبيك‭ ‬مهاجم إنجلترا للنادي هذا الشهر لكنه قال إن المسؤولين أبلغوا كارل جنكينسون وديفيد أوسبينا وجويل كامبل أنهم زائدون عن الحاجة.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال انتقال ويلبيك، الذي يأتي في الترتيب خلف المهاجمين بيير إيمريك أوباميانغ والكسندر لاكازيت، إلى فالنسيا الإسباني في ظل استمرار موسم الانتقالات بمسابقات الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى حتى 31 أغسطس.

وقال إيمري إن ويلبيك لن يشارك في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد ضد مانشستر سيتي يوم الأحد لكنه أوضح أنه سيظل جزءا من خططه الأساسية.

وأضاف: لقد أغُلق باب الانتقالات يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز. اجتمعنا يوم الجمعة مع اللاعبين لإغلاق كل احتمالات ضم مزيد من اللاعبين. لدينا فقط ثلاثة لاعبين هم كارل جنكينسون وديفيد أوسبينا وجويل كامبل يمكنهم أن يرحلوا عن النادي.

وأوضح المدرب الإسباني: داني ويلبيك عاد هذا الأسبوع وسيكون من المبكر أن يشارك أساسيا في مباراة الأحد.

ورحل عن الفريق عدد من اللاعبين منذ تولي إيمري المهمة في أرسنال خلفا للفرنسي أرسين فينغر منهم لاعبا الوسط جاك ويلشير وسانتي كازورلا. وقال المدرب إن اللاعبين ينظرون للموسم الجديد بتفاؤل معبرا عن أمله في ترجمة هذا الشعور إلى أداء إيجابي أمام سيتي حامل اللقب.