مليار جنيه إسترليني في صيف ساخن للأندية الإنجليزية

صرفت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مليار جنيه استرليني على اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، التي انطلقت مبكرا في السابع من مايو واستمرت حتى الرابعة بتوقيت غرينتش من 9 أغسطس.

وكسرت أندية "البريميرليغ" العديد من الأرقام القياسية، مع نجاح تشيلسي في ضم الإسباني كيبا أريزا بالاغا مقابل "91 مليون جنيه استرليني"، ليصبح صاحب الـ23 عاما الأغلى في مركز حراسة المرمى، سارقا الرقم من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي تصدر المشهد إثر انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول مقابل "67 مليون جنيه استرليني".

وتعد صفقة الجزائري رياض محرز الأغلى في تاريخ اللاعبين العرب، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي مقابل "60 مليون جنيه استرليني" بعقد يمتد لخمس سنوات، وبخصوص صفقة الإيطالي جورجينهو الذي انتقل إلى تشيلسي قادما من نابولي، لم تظهر الأرقام الرسمية حجم الصفقة، لكن الصحافة قيمتها بـ "57 مليون جنيه استرليني".

وكسب مانشستر يونايتد الصراع الذي كان دائرا حولا البرازيلي فريد، ووقع معه لمدة 5 سنوات بـ "52 مليون جنيه استرليني"، ويعتبر ويست هام أكثر من تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية بمجموع 9 لاعبين، كان آخرهم الإسباني بيريز والكولومبي سانشيز، مما رفع قيمة انفاق الفريق إلى "100 مليون جنيه استرليني"، صرفت لتدعيم قائمة المدرب الجديد التشيلي مانويل بيليغريني.

ويعتبر ليفربول الأكثر إنفاقا بعدما صرف "168 مليون جنيه استرليني"، فيما كان تشيلسي الأكثر حصولا على الأموال في خزانته بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "41 مليون جنيه استرليني"، ويعد كريستال بالاس الأقل صرفا في الميركاتو الصيفي بعدما أنفق "9 ملايين ونصف المليون جنيه استرليني".

واكتفى توتنهام الإنجليزي بلاعبيه الحاليين ولم يجري أي عملية تعاقدية، فيما تميز الصاعد الجديد وولفر هامتون بتركيزه على ضم اللاعبين من الجنسية البرتغالي، أبرزهم جواو موتينيو، وكسر رقمه القياسي بالتعاقد مع الإسباني أداما تراوري.

وأنهى إيفرتون سوق الانتقالات الصيفية، بحصوله على ثلاثة لاعبين من برشلونة الإسباني "دي لوكاس ديني واندري غوميز وييري مينا"، وكلف الكولمبي مينا خزينة إيفرتون "3 ملايين جنيه استرليني".