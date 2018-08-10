مودريتش يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش توصل لاتفاق مع ريال مدريد للبقاء مع الفريق، بعد حصوله على زيادة في الراتب كمكافأة على المستوى الذي قدمه مع النادي طيلة الفترة الماضية وعلى ضوء العروض التي تلقاها عقب كأس العالم 2018.

وأوضحت "ماركا" أن راتب مودريتش وصل إلى "10 ملايين يورو" متساويا مع قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس، ليتقاضى الثنائي ثاني أكبر عقد خلف الويلزي غاريث بيل، وهو مؤشر على مدى أهمية مودريتش في الفريق ومدى التقدير الذي تكنه إدارة الريال للاعب.

وكان قائد كرواتيا الذي حصل على المركز الثاني في المونديال، أثار اهتمام إنتر ميلان الإيطالي، وكان إنتر قريبا من التوقيع مع مودريتش، إلا أن عرض ريال مدريد أقنعه بالبقاء.