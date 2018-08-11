بالفيديو.. إنييستا يخطف الأضواء بهدف رائع في اليابان

أحرز أندريس إنييستا أول أهدافه في الدوري الياباني لكرة القدم في انتصار فريقه فيسل كوبي 2-1 على جوبيلو إيواتا يوم السبت.

وسجل لاعب الوسط الإسباني الرائع، الذي انتقل إلى اليابان بعد مسيرة مذهلة مع برشلونة نادي طفولته، هدفا مثيرا ليفتتح أهدافه بمساعدة لوكاس بودولسكي لاعب أرسنال السابق.

ومرر الدولي الألماني السابق الكرة إلى إنييستا داخل منطقة الجزاء ليستخدم اللاعب البالغ عمره 34 عاما مهارته وذكاءه ويستدير بالكرة مراوغا مدافع إيواتا ثم الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وافتتح هدف إنييستا التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يحرز المهاجم كيوجو فوروهاشي الهدف الثاني ليضمن الفوز لفريقه.

وتقدم كوبي للمركز الرابع، حيث يتطلع لتقليص الفجوة مع المتصدر سانفريس هيروشيما الذي تغلب 2-صفر على ناغاساكي ليحافظ على فارق الثماني نقاط مع طوكيو صاحب المركز الثاني، وفشل فرناندو توريس زميل إنييستا السابق في منتخب إسبانيا في افتتاح أهدافه مع ساغان توسو رغم انتصار الفريق المتعثر 1-صفر على أوراوا ريد دياموندز في معركته للنجاة من الهبوط.