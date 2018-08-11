أندية إنجلترا.. تاجر "فاشل" يغذي أندية أوروبا بالأموال

اعتادت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" في الأعوام الأخيرة، صرف مبالغ طائلة للتعاقد مع اللاعبين، ما شهد انتهازاً من أغلب فرق الدوريات الأوروبية من ذوي الدخل المتوسط، التي تبيع لاعبيها بأعلى الأسعار لإنعاش خزائنها.

وظهرت طفرة أموال الإنجليز بشكل كبير عندما باع نادي توتنهام نجمه الويلزي بيل، واشترى بدلاً منه 7 لاعبين، لم يستمر منهم إلا الدنماركي إيريكسن والأرجنتيني إيريك لاميلا، كثير الإصابات ومتذبذب المستوى.

وتعاقد توتنهام مع الإسباني سولدادو، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادماً من صفوف فالنسيا الإسباني المتخم بالديون في ذلك الوقت، غير أن المهاجم كان دون المستوى المطلب مع النادي اللندني. وعلى الرغم من احتفاظ توتنهام بلاميلا، القادم من روما الإيطالي بـ27 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه غاب عن 85 لقاء بسبب الإصابة فقط منذ قدومه لتوتنهام.

وتعاقد ليفربول مع الجناح الصربي لازار ماركوفيتش، من بنفيكا البرتغالي، مطلع موسم 2014-2015 مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، غير أن النادي العريق دأب على إعارته بشكل موسمي بدءًا من الموسم الذي تلى توقيعه عقد انتقاله، ليلعب في 4 أندية مختلفة، كما لا يزال عقده سارياً مع ليفربول. ووقع ليفربول في الموسم نفسه، مع المهاجم الإيطالي الشقي، ماريو بالوتيلي بـ18 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه في 28 لقاء خاضها بقميص الفريق لم يسجل سوى 4 أهداف كما كان مثيراً للمشاكل بالنسبة للإدارة والأنصار.

وفي خطوة لتعزيز هجوم الفريق، تعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي الموهوب ممفيس ديباي والنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بمجموع وصل 98 مليون جنيه إسترليني، ورغم تألق الأخير بوصوله إلى 14 مساهمة في أهداف يونايتد إلا أنه لم يود الاستمرار بقميص الفريق الأحمر، فيما عانى الهولندي في التأقلم وإثبات نفسه بعد تسجيله 7 أهداف في 54 مباراة لتستقر الإدارة على قرار بيعه لليون الفرنسي.

ويأتي نادي تشيلسي في صدارة الأندية الإنجليزية من ناحية الأعلى صرفاً مقابل مردود قليل، فقد تعاقد النادي اللندني مع الفرنسي تيموي باكايوكو بـ36 مليون جنيه إسترليني من موناكو الفرنسي، وبعد موسم واحد، بات قريباً من إيجاد نادٍ لإعارته له، كما تعد صفقتا الإسبانيين موراتا وكيبا من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، الأعلى في تاريخ النادي بمجموع وصل إلى 131 مليون جنيه إسترليني، ولَم يستطع فيها المهاجم بإقناع الأنصار بعد خوضه 49 مباراة سجل فيها 14 هدفاً كما غاب عن 8 لقاءات خلال الموسم الماضي.

وشهدت فترة انتقالات موسم 2018-2019، أرقاماً فلكية في الدوري الإنجليزي، تحديداً بعد أن وافقت أغلب الأندية على تقديم موعد إغلاق السوق، ليعلن إيفرتون عن ضمه للدولي الكولومبي ييري مينا بـ27.23 مليون جنيه إسترليني، أي أن سعره ارتفع بنسبة 300% خلال 7 أشهر فقط، كما ضم ويست هام كتيبة من اللاعبين جاء في مقدمتها البرازيلي فيليبي أندرسون بـ34.20 مليون جنيه إسترليني من صفوف فريق لازيو الإيطالي، وانتقل عيسى ديوب إلى ويست هام بـ22.50 مليون جنيه إسترليني من تولوز الفرنسي، والكاميروني زامبو أنغيسا إلى فولهام من صفوف فريق مارسيليا بـ22.37 مليوناً، فيما كان الكولومبي جيفرسون ليرما صفقة بورنموث التاريخية، ليكسر النادي الإنجليزي رقماً جديداً خاصاً به ويظفر بخدمات لاعب ارتكاز نادي ليفانتي السابق بـ25.20 مليون، رغم أن ناديه السابق تعاقد معه قبل موسمين بـ540 ألفاً.