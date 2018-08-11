بايرن يتطلع إلى الانتقام من آينتراخت في كأس السوبر

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم الألمانية حسم أول لقب في الموسم الجديد يوم الأحد، عندما يلتقي بايرن ميونخ منافسه آينتراخت فرانكفورت في مباراة كأس السوبر الألماني على ملعب "كومرزبنك أرينا" بمدينة فرانكفورت.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة السوبر باعتباره حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، بينما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي بفوزه على بايرن 3 - 1 في النهائي في مايو الماضي.



وتصب الترشيحات بشكل أكبر لصالح بايرن، الذي يدربه المدير الفني نيكو كوفاتش، المدرب السابق لآينتراخت، بينما يسعى آينتراخت إلى الاستفادة من الثقة التي اكتسبها عبر التتويج بالكأس على حساب بايرن.



وقال النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ، في تصريحات لموقع النادي البافاري على الإنترنت: خسرنا نهائي الكأس، لذلك سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بهذه المباراة. أي لقب يحمل أهمية، نود الفوز بهذا اللقب.



وتعد مباراة الأحد هي المباراة الرسمية الأولى لبايرن ميونخ تحت قيادة مديره الفني الجديد كوفاتش، الذي تولى تدريب الفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي.



وقاد كوفاتش البايرن في عدة مبارياة ودية خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد، من بينها المباراة التي انتهت بالفوز على فريق روتاش-أجيرن ، المغمور 20 - 2 خلال معسكره ببلدة تيجرنزيه الألمانية.



وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: إنها أول مباراة مهمة، وسنسعى بالطبع للفوز بها. نود التتويج بأول لقب في الموسم. فالآن بدأت المرحلة الجادة.



وأضاف: نيكو كوفاتش جاد بشكل كبير في العمل، ويحرص على شرح العديد من التفاصيل للاعبين. لقد غير بعض الأمور، وهو شيء مهم للغاية بالنسبة له.



وبغض النظر عن تغييرات كوفاتش، يتمتع بايرن ميونخ بثقة هائلة بالتأكيد بعد أن واصل هيمنته على البوندسليجا، وتوج باللقب للموسم السادس على التوالي.



وعاد سيرج غنابري وريناتو سانشيز إلى صفوف الفريق البافاري، بعد فترة إعارة كما انضم ليون غوريتسكا في صفقة انتقال حر قادما من شالكه.

ورحل أرتورو فيدال إلى برشلونة الإسباني، ولا يزال الجدل يحوم حول احتمالات رحيل جيروم بواتينغ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



أما آينتراخت فرانكفورت، فقد شهد تغييرات أكثر تأثيرا، حيث رحل عن صفوفه كيفن-برينس بواتينغ وماريوس فولف وعمر ماسكاريل وحارس المرمى لوكاس هراديكي إلى جانب المدرب كوفاتش.



وحل أدي هيتير مكان كوفاتش في منصب المدير الفني لآينتراخت، ويتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي، والذي أنهاه الفريق في المركز الثامن بالدوري الألماني.



وشهد آينتراخت انضمام العديد من الوجوه الجديدة من بينها لاعبا خط الوسط فرانسيسكو جيرالديس ولوكاس تورو ، ولكن الإنجاز الأهم هو نجاح النادي في تجديد تعاقده مع النجم الكرواتي أنتي ريبيتش.



ووقع ريبيتش (24 عاماً) يوم الجمعة عقدا جديدا مع آينتراخت يستمر حتى عام، 2022 حيث يتطلع النادي بحماس إلى الإضافة لما حققه في الموسم الماضي.



كذلك أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تجديد عقد برونو هوبنر، مدير الكرة، حتى عام 2021 ، وذلك بعد يوم من تجديد عقد فريدي بوبيتش عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة، حتى عام 2023.



وقال مركو فابيان، لاعب فرانكفورت، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: لا أطيق انتظار بداية الموسم. إنني سعيد بتجدد المواجهة، ونحن قادرون على تكرار الفوز على بايرن ميونخ.



ويخوض اينتراخت فرانكفورت مباراة كأس السوبر الألماني للمرة الثانية، حيث سبق له خوضها في عام 1988 وخسر حينها أمام فيردر بريمن صفر - 2 .



أما بايرن ميونخ فقد خاض كأس السوبر 11 مرة ،من إجمالي 18 نسخة وتوج باللقب ست مرات.



وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية مباشرة دون خوض وقت إضافي، وهو ما شهده كأس السوبر الألماني مرتين في آخر ثلاثة أعوام.