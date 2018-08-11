بوفون يضع مدرب باريس سان جيرمان في مأزق

قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن ارتفاع مستوى حراس المرمى الثلاثة لديه يسبب له صعوبة شديدة في اختيار الحارس، الذي سيشارك في مباريات الفريق.

وحراس مرمى باريس سان جيرمان هم الإيطالي أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، والألماني كيفن تراب، والفرنسي وأحد حراس المنتخب الوطني ألفونسو أريولا.



وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبل أول مباراة للفريق في الدوري الفرنسي، قال المدرب الألماني يوم السبت: هذا صعب بالنسبة لي، فكل حارس فيهم موهوب بشكل كاف وله شخصية كافية لكي تجعله رقم واحد، حتى هنا.



ويستضيف باريس سان جيرمان مساء الأحد، فريق كان في أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وأوضح توخيل أنه سيبت في اختيار حارس لهذا اللقاء في نفس يوم المباراة، وقال: لقد تعلمت شيئا كمدرب وهو: لا تتخذ قرارات عندما لا يتعين عليك اتخاذها.



وكان توخل بدأ مهمته التدريبية لدى باريس سان جيرمان يوليو الماضي، وأوضح المدرب السابق لنادي دورتموند الألماني أنه يتطلع لخوض المباراة الأولى في ملعب النادي الباريسي.