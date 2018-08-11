بيكيه: قراري نهائي.. لن أتراجع عن الاعتزال

عاد المدافع جيرارد بيكيه للتأكيد أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه قبل عامين وأعلن من خلاله أن مشواره مع إسبانيا سينتهي بنهاية كأس العالم، مشيراً إلى أنه يود التركيز على مشواره مع برشلونة.

ولعب بيكيه (31 عاماً) 102 مباراة دولية مع إسبانيا وحقق مع "لا فوريا روخا" بطولتي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، كما شارك في مونديالي 2014 و2018.

وقال بيكيه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة برشلونة وإشبيلية في مباراة كأس السوبر الإسباني التي تحتضنها طنجة المغربية: أبلغت لويس إنريكي بأنني لن أستمر في اللعب مع إسبانيا، حققت بطولتين مع إسبانيا وكانت فترة جميلة لكنها انتهت. وواصل: من المهم أن يختار الشخص نهاية مرحلته في الوقت المناسب.

وعين لويس إنريكي مدرباً لإسبانيا خلفاً لجولين لوبيتيجي، وسبق للأول الإشراف على بيكيه في برشلونة بين عامي 2014 و2017، لكن ذلك لم يمنع بيكيه من التمسك بقراره الذي أعلنه قبل عامين، لينضم إلى زميله السابق أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي.

وبالرغم من كون بيكيه عنصراً ثابتاً في تشكيلة إسبانيا الأساسية منذ ما يقارب عقدا كاملا، إلا أنه عانى في فترات كثيرة من الانتقادات الإعلامية وصافرات الاستهجان نظراً لدعمه انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.