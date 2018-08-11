تشيلسي يسجل ثلاثية ويتجاوز هدرسفيلد تاون

المصدر: لندن - د ب أ

بدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه هدرسفيلد تاون 3 - صفر، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي باقي المباريات فاز واتفورد على ضيفه برايتون 2 - صفر وكريستال بالاس على الوافد الجديد فولهام 2 - صفر وبورنموث على ضيفه كارديف سيتي 2 - صفر.

وعلى ملعب جالفارم ستاديوم سجل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ظهوره الأول بالدوري الممتاز مع فريقه الجديد تشيلسي بفوز خارج الديار.

وتقدم الفرنسي نغولو كانتي بهدف لتشيلسي في الدقيقة 34 ثم أضاف اللاعب الإيطالي الجديد جورجينيو فريلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45 قبل ان يختتم الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل في الدقيقة 80.

وسجل فولهام ظهوره الأول في دوري الأضواء بعد فترة من الغياب بالخسارة على ملعبه أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد. وسجل جيفري شلوب وويلفريد زاها هدفي كريستال في الدقيقتين 41 و80. وفاز واتفورد على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين تكفل بهما روبرتو بيريرا في الدقيقتين 34 و54.

وفاز بورنموث على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين أحرزهما ريان فراسير وكالوم ويلسون في الدقيقتين 24 و90.