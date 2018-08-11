توتنهام يتجاوز نيوكاسل في 18 دقيقة

استهل فريق توتنهام مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه نيوكاسل 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي افتتحت الجمعة بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي.

وتقدم توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بهدف سجله يان فيرتونخين بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة.



وأدرك خوسي لويس سامارتين ماتو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 11لكن ديلي ألي أعاد التقدم لتوتنهام في الدقيقة 18، ولم ينجح نيوكاسل في خطف التعادل حتى نهاية المباراة ليحقق توتنهام الفوز بنتيجة 2 - 1 ويحصد أول ثلاث نقاط له بالموسم مقتسما الصدارة مع مانشستر يونايتد.



وتستأنف منافسات المرحلة الأولى السبت بلقاء فولهام مع كريستال بالاس وواتفورد مع برايتون وهيديرسفيلد تاون مع تشيلسي وبورنموث مع كارديف سيتي و وولفرهامبتون مع إيفرتون، على أن تختتم يوم الأحد بلقاء أرسنال مع مانشستر سيتي وليفربول مع ويستهام وساوثهامبتون مع بيرنلي.