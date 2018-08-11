رونالدو واثق من مواصلة كسر الأرقام القياسية مع يوفنتوس

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم السبت، إنه واثق في قدرته على مساعدة فريق يوفنتوس لمواصلة كسر الأرقام القياسية في الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال التتويج للمرة الثامنة على التوالي باللقب.

وخلال حديثه لقناة نادي يوفنتوس التلفزيونية قال لاعب ريال مدريد السابق: سأبذل قصارى جهدي وأنا واثق من أننا سنفوز باللقب سويا.

ومن المقرر أن يرتدي رونالدو، 33 عاما، قميص يوفنتوس للمرة الأولى في مباراة الفريق الودية التقليدية أمام فريق الشباب بالنادي، عقب انتقاله من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو.

وستقام المباراة في "فيلار بيروسا" على مشارف مدينة تورينو، علما أن التذاكر المباراة بيعت بأكلمها، خاصة أن جماهير يوفنتوس متحمسة لمشاهدة بطلهم الجديد، وقامت بشراء الخمسة آلاف تذكرة المخصصة للمباراة.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بمواجهة كييفو فيرونا يوم 19 أغسطس.