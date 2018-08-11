مورينيو: أنا لست مديراً فنياً بل مدرباً

قال جوزيه مورينيو إنه يشعر بالإحباط من فترة انتقالات مخيبة لمانشستر يونايتد ولم يفوت الفرصة لتأكيد ذلك عقب الفوز 2-1 على ليستر سيتي في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

وأعلن مورينيو خيبة أمله من عدم قدرته على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي رفض بعض اقتراحات مورينيو بخصوص بعض اللاعبين واختلفت وجهة النظر بينهما حول سياسة التعاقدات.

وقال المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد: سيكون موسما صعبا على الجميع وليس نحن فقط. كانت لدي خطط لعدة أشهر ووجدت نفسي في موقف لم أتوقع أن أكون فيه مع غلق سوق الانتقالات. هذه مهنة تدريب كرة القدم. أعتقد أن كرة القدم تتغير ويجب تغيير مسمى المدير الفني إلى مدرب. نحن مدربون أكثر من مديرين.

وبدأت العديد من الأندية، بينها أرسنال، في استخدام منصب المدير الفني‭‭،‬‬ بدلا من ‭‭'‬‬المدرب‭‭'‬‬ التقليدي في انعكاس للتغيير في الهيكل الإداري للأندية والدور المتزايد لمديري الكرة وللمسؤولين عن التعاقدات والرئيس التنفيذي للنادي.

ورغم سعادة مورينيو بالمجهود الذي بذله فريقه أمام ليستر فإنه رفض التأكيد أن يونايتد سينافس على لقب الدوري هذا الموسم بعدما احتل المركز الثاني متأخرا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وأضاف المدرب البرتغالي: يجب علينا الانتظار حتى نهاية نوفمبر لندرك مدى قدرتنا على المنافسة على اللقب.

وبدا إحباط مورينيو من سوق الانتقالات واضحا مرة أخرى عندما تحدث عن الأداء أمام ليستر.

وقال: واجهنا فريقا أنفق أكثر منا على التعاقدات الجديدة. لذلك في الدوري الممتاز يجب أن نعتاد على مواجهة أندية تملك لاعبين لهم نفس كفاءة لاعبينا، يجب عليك نسيان اسم وتاريخ وقميص الفريق لأن كل مباراة باتت صعبة. أعتقد أن هذه آخر مرة سنتحدث عن ذلك لأن سوق الانتقالات انتهى ولا حديث آخر بهذا الشأن.