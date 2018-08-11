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يونايتد يجتاز ليستر بثنائية في افتتاح الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ
فرحة لوك شو بالهدف الثاني لمانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي
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استهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه ليستر 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوغبا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وأضاف لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، فيما يظل فريق ليستر سيتي بلا نقاط. وكان مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما أنهى ليستر سيتي الموسم الماضي محتلا المركز التاسع.

كلمات دالّة

#البريميرليغ, #مانشستر يونايتد, #ليستر

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