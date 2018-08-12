الألماني كيرر ينتقل إلى باريس سان جيرمان

اتفق نادي شالكه الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد على انتقال تيلو كيرر لاعب النادي الألماني، إلى النادي الفرنسي، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار أسابيع.



وعلق كريستيان هايدل المدير الرياضي لشالكه على صفقة الانتقال قائلا إن البعد المالي أو المقابل المدفوع لانتقال لاعب كان من المفترض أن ينتهي تعاقده مع شالكه في العام المقبل هو ما دفع النادي لتأييد الانتقال. وقدرت صحيفة "بيلد" الألمانية قيمة الصفقة بـ37 مليون يورو.



وحسب ما أعلنه شالكه، فإن كيرر (21 عاماً) توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال لصفوفه، ويرتبط إتمام صفقة الانتقال بإجراء كيرر للكشف الطبي.

وكان باريس سان جيرمان عرض أول الأمر 18 مليون يورو فقط للحصول على خدمات اللاعب، فيما طلب شالكه نحو 40 مليون يورو، وكان نادي برشلونة الإسباني قد أبدى اهتمامه أيضا بشراء كيرر الذي يلعب في مركز قلب الدفاع.



وكان مسؤولو شالكه قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق مع كيرر لتمديد عقده مع النادي الألماني، وقال هايدل: بدون عرض بمثل القيمة التي تلقيناها من باريس سان جيرمان، كان تيلو سيمدد معنا تعاقده بكل تأكيد، وكان سيمدد تعاقده لو أننا رفضنا هذا العرض، كما أننا سنمدد التعاقد إذا ما حدث شيء في الوقت الراهن عكس المتوقع.