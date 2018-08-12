الرياضيون الألمان: ميركل تهتم بكرة القدم دون غيرها

انتقد الرياضيون الألمان عدم حضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لفعاليات البطولة الأوروبية لألعاب القوى التي تختتم فعالياتها يوم الأحد في العاصمة الألمانية برلين.

وتساءل عدد من رياضيي ألمانيا: لماذا دأبت المستشارة أنغيلا ميركل على الذهاب لمباريات المنتخب الألماني لكرة القدم بينما لم تحضر أي فعالية للبطولة الأوروبية لألعاب القوى والتي تختتم اليوم في برلين؟

وأعرب الرياضيون في الساعات الماضية عن ضيقهم من افتقاد المساندة من المستشارة الألمانية والمعاملة غير المتوازنة من ميركل تجاه الفرق الرياضية المختلفة.

ويبرز من بين هؤلاء الرياضيين المنزعجين كل من أرثر أبيلي بطل أوروبا في المسابقة العشارية، وكريستينا شفانيتز بطلة أوروبا سابقا في دفع الجلة والفائزة بالميدالية الفضية للمسابقة في النسخة الحالية من البطولة.

وقالت شفانيتز في تصريحات إلى شبكة "زد دي إف" الألمانية التلفزيونية مساء السبت: ما أتعجب له هو أن السيدة ميركل لم تأت. في 2014، سافرت إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل وغابت عن عملها لعدة أيام. عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، يكون هذا ممكنا.

وأشارت شفانيتز بهذا إلى سفر ميركل إلى البرازيل قبل أربعة أعوام لمساندة المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) خلال مشاركته في كأس العالم 2014 التي توج الفريق بلقبها بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة بمدينة ريو دي جانيرو. وأضافت: والآن، البطولة في بلدها ولكنها لم تحضر. أعتقد أنه أمر مخز.

وأوضح أبيلي أن ميركل كان من الممكن أن تحضر جزءا صغيرا من فعاليات البطولة الحالية على الاستاد الأولمبي في برلين من أجل تحية الرياضيين أو على الأقل أن تبعث برسالة مساندة وتشجيع للرياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: كان هذا سيصبح أمرا رائعا للجميع.