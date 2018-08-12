الفرنسي غاميرو يعزز هجوم فالنسيا

سينتقل المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو إلى فالنسيا قادما من أتلتيكو مدريد منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توصل الناديين لاتفاق يوم الأحد.

وقال فالنسيا، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا، في بيان بموقعه على الإنترنت: توصل فالنسيا لاتفاق مع أتلتيكو مدريد، ما زال بحاجة لاستكمال إجراءاته، بشأن انتقال كيفن غاميرو.

وأحرز غاميرو، 31 عاما، 27 هدفا وصنع 11 في 83 مباراة بجميع المسابقات مع أتلتيكو الذي انضم إليه قادما من إشبيلية في 2016 مقابل 27 مليون يورو، لكن وجوده في الفريق تراجع بعد يناير الماضي عندما أصبح دييغو كوستا متاحا عقب عودته للنادي.

وفاز غاميرو ببطولة واحدة خلال فترته مع أتلتيكو، وهي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، رغم أنه كان بديلا ولم يشارك خلال الفوز 3-صفر على أولمبيك مارسيليا في النهائي.

ويعد غاميرو ثاني مهاجم يضمه فالنسيا في ثلاثة أيام عقب تعاقده مع البلجيكي الدولي ميشي باتشواي على سبيل الإعارة من تشيلسي يوم الجمعة.