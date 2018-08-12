بالصور.. مشاركة رونالدو الأولى بقميص يوفنتوس

اكتظت قرية فيلار بيروسا الصغيرة يوم الأحد، بجماهير فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم التي حضرت بكثافة لمشاهدة الظهور الأول للنجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لصفوف الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز".

وهتفت جماهير يوفنتوس قائلة "نرغب في الحصول على لقب دوري الأبطال يا كريستيانو"، قبل وصول اللاعبين لخوض المواجهة التقليدية أمام الفريق الرديف بالنادي استعدادا للموسم الجديد، في القرية التي لا يتعدى عدد قاطنيها 4 آلاف نسمة.

وتم بيع 5 آلاف تذكرة للمباراة التي تقام على الملعب المحلي المتواضع، كما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة. يذكر أن رونالدو، 33 عاما، انضم لصفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، بعدما أنهى مسيرته الحافلة مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، التي استمرت 9 أعوام.