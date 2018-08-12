بوغبا: الحديث عن مورينيو سيكلفني "غرامة مالية"

أثار الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد غموضا إضافيا حول علاقته بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بقوله في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية أن ثمة بعض الأمور التي لا يمكنه قولها خشية تعرضه لغرامة.

وتردد في الأيام الماضية أن اللاعب المتوج في يوليو بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، يرغب في الرحيل عن النادي على خلفية علاقته المضطربة مع مدربه، لاسيما بعد تصريحات حديثة للأخير اعتبر فيها أن لاعب خط الوسط يقدم مع المنتخب أداء أفضل مما يظهره مع فريقه.

وفي حين أشارت التقارير الصحافية إلى "الشياطين الحمر" رفضوا عرضا من برشلونة الإسباني لضم اللاعب الذي انتقل إلى يونايتد في صيف 2016 من يوفنتوس الإيطالي لقاء 105 ملايين يورو، ما جعل منه في حينها أغلى لاعب في العالم، حمل بوغبا شارة قيادة فريقه في مباراته الأولى للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، وافتتح له التسجيل من ركلة جزاء ضد ضيفه ليستر سيتي.

إلا أن بوغبا قال في تصريحات للصحافة: عليكم أن تعرفوا أمرا واحدا: أي لاعب يتم اختياره ويكون سعيدا، تشعرون بأنه مرتاح أكثر مما إذا لم يكن سعيدا.

وبعدما اكتفى اللاعب بالتصريح "هذا كل ما يمكنني قوله"، حاول الصحافيون دفعه للإدلاء بالمزيد، فأجاب: إذا لم تكن سعيدا، لا يمكنك أن تقدم أفضل ما لديك، ما دفع أحد الصحافيين لسؤاله عما إذا كان سعيدا بقميص النادي الأحمر، ليرد اللاعب الفرنسي: ثمة أمور، وثمة بعض الأمور التي لا يمكنني أن أقولها، وإلا سأتعرض لغرامة من قبل النادي.

وأبقى مورينيو بوغبا على مقاعد البدلاء في بعض المباريات في الموسم الماضي وأشارت التقارير في الأيام الأخيرة، إلى أن اللاعب ضاق ذرعا بالانتقادات التي وجهها إليه مورينيو على خلفية التفاوت بين أدائه مع المنتخب الفرنسي، وأدائه مع يونايتد.