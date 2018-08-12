رحل فينغر.. ومازال أرسنال يخسر أمام الكبار

بدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما تغلب 2 - صفر على مضيفه أرسنال في قمة مباريات المرحلة الأولى للمسابقة يوم الأحد.

وحصل سيتي، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، على أول ثلاث نقاط له في المسابقة، في حين ظل رصيد أرسنال، الذي يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، بلا نقاط.

وكان سيتي الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة عدد وافر من الأهداف، لولا تألق التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، الذي تصدى ببراعة لأكثر من فرصة محققة للضيوف.

في المقابل، ظهر أرسنال بشكل باهت للغاية، وبدا لاعبوه في حالة استسلام تام للهزيمة، في الظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي المخضرم أرسين فينغر، ليصيب جماهيره التي احتشدت بملعب الإمارات بالإحباط مما دفعها لمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما تكفل زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64. ويأمل أرسنال في التعافي من آثار تلك الخسارة قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة القادمة للبطولة يوم السبت القادم، فيما سيحاول مانشستر سيتي استغلال قوة الدفع التي حصل عليها، وذلك عندما يلتقي مع ضيفه هدرسفيلد تاون في نفس المرحلة.