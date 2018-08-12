ليفربول يبدأ موسما جديدا.. وصلاح وماني يستمران بالتهديف

استهل ليفربول مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ويست هام يونايتد 4 -صفر يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل ساوثهامبتون مع بيرنلي سلبيا.







وافتتح المصري الدولي محمد صلاح هداف الموسم الماضي، التسجيل لليفربول في الدقيقة 19 ثم تكفل المهاجم السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و53 قبل أن يختتم دانيل ستوريدج أهداف ليفربول في الدقيقة 88. ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة هذا الموسم .





ويلتقي ليفربول مع مضيفه كريستال بالاس يوم 20 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري، فيما يلعب فريق ويست هام مع بورنموث يوم السبت المقبل في ذات الجولة.



وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ساوثهامبتون بضيفه بيرنلي. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل مشوارهما في الدوري الإنجليزي.