هوندا يتولى تدريب منتخب كمبوديا

بدأ نجم كرة القدم الياباني المخضرم كيسوكي هوندا مسيرته التدريبية بتوليه تدريب منتخب كمبوديا وذلك قبل اعتزاله اللعب.



وأعلن الاتحاد الكمبودي لكرة القدم وهوندا في مؤتمر صحفي مشترك يوم الأحد في العاصمة بنوم بنه عن التعاقد الذي تم بينهما ليتولى هوندا منصب المدير الفني للفريق إضافة لمنصب المدير العام للمنتخب الكمبودي.



وكان هوندا (32 عاماً) أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة وطويلة مع المنتخب الياباني اختتمها بالمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا لتكون المشاركة الثالثة له مع الفريق في بطولات كأس العالم.



وخلال مسيرته الكروية لعب هوندا لعدد من الأندية أبرزها سيسكا موسكو الروسي وميلان الإيطالي وباتشوكا المكسيكي كما تعاقد قبل أيام مع ملبورن فيكتوري الأسترالي حيث ينتظر أن يختتم مسيرته الكروية مع الفريق بعقد لمدة عام واحد فقط على أن يبدأ مسيرته التدريبية في نفس الوقت من خلال عمله مع منتخب كمبوديا.