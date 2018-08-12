يوفنتوس يعير ستورارو إلى سبورتينغ لشبونة

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، عن إعارة لاعب وسطه ستيفانو ستورارو إلى صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي لموسم واحد.

ومن المتوقع أن يبقى ستورارو في تورينو لحين اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا قبل الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة.

وذكر يوفنتوس في بيان رسمي "شكرا لك ستيفانو على خدماتك ونتمنى لك التوفيق". وانضم ستورارو (25 عاما)، إلى يوفنتوس في 2015 قادما من جنوة، وشارك مع الفريق في 90 مباراة على مستوى جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وتوج ستورارو مع يوفنتوس بأربعة ألقاب في الدوري والكأس بجانب لقب كأس السوبر الإيطالي.