إيمري يطمح لتقليص الفجوة بين أرسنال وسيتي

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إن فريقه بحاجة لمزيد من الوقت للتأقلم مع نهجه الخططي لكنه رأى بعض الإيجابيات خلال الخسارة 2-صفر من حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وخسر أرسنال في استاد الإمارات في أول مباراة لإيمري بالدوري الإنجليزي بعد هدفين من رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا واتضح الفارق الكبير في الإمكانات بين الفريقين.

وقال إيمري، الذي تولى القيادة بعد المخضرم أرسين فينغر في مايو الماضي: تحسنا بالتدريج خلال 90 دقيقة لذا اعتقد أننا بحاجة إلى أسبوع جديد ومباراة أخرى، مواجهة مانشستر سيتي تتطلب تقديم أفضل أداء من جانبنا والآن يمكننا رؤية أننا بحاجة لمواصلة العمل وأنا سعيد بقتال اللاعبين.

وأضاف: نحتاج لمواصلة العمل على النواحي الخططية مع ايجاد خيارات دفاعية وتقليص الفجوة الحالية بيننا وبين سيتي.

وبدا أرسنال نشيطا في الضغط وأجبر سيتي على التراجع في الشوط الثاني لكنه دفع ثمن غياب التركيز في الدفاع. وتابع إيمري :أنهينا المباراة بالروح التي أريدها. ركض الفريق وحاول وضغط.