بايرن ينتقم من آينتراخت ويكتسحه بخماسية في "السوبر"

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و26 و54، والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 63، واختتم تياغو ألكانتارا أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 85. وشارك بايرن ميونيخ في المباراة باعتباره حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، بينما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي بفوزه على بايرن 3 - 1 في النهائي في مايو الماضي.

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة مديره الفني الجديد كوفاتش، الذي تولى تدريب الفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي.

يذكر أن هذه المباراة هي الثانية لآينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الألماني، حيث سبق له خوضها في عام 1988، وخسر حينها أمام فيردر بريمن صفر - 2، أما بايرن ميونيخ فقد خاض كأس السوبر 11 مرة، من إجمالي 18 نسخة وتوج باللقب سبع مرات.