رئيس برشلونة يثير قلق مانشستر يونايتد

أبقى نادي برشلونة الإسباني الباب مفتوحا أمام احتمالات التقدم بعرض لضم النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق في إسبانيا في 31 أغسطس الجاري.



وألمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إلى إحتمالية التحرك لضم بوغبا ، بعد أن صرح قائلا إن النادي قد يقوم بالمزيد من النشاط قبل غلق سوق الانتقالات ، حسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين.



ورغم ارتداء شارة القيادة خلال المباراة الأولى لمانشستر يونايتد بالموسم ، والتي انتهت بالفوز على ليستر سيتي 2- 1 في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، كانت تصريحات بوغبا قد أشارت إلى وجود حالة من التوتر حوله في "أولد ترافورد". وقال : إن لم تكن سعيدا ، لا يمكنك تقديم أفضل ما لديك.هنا أمور لا يمكنني الحديث عنها ، وإلا سأتعرض لغرامة.



ومن جانبه ، قال بارتوميو لدى سؤاله بشأن بوغبا ،عقب مباراة كأس السوبر الإسباني التي انتهت بفوز برشلونة على إشبيلية 2 - 1 مساء الأحد : لن أتحدث عن أي أسماء بعينها ، فنحن نحترم كل الأندية ولا يزال يتبقى 20 يوما على نهاية سوق الانتقالات لكننا سنبحث عن اللاعبين المتاحين... ولا يزال الوقت متاحا لمزيد من العمل.