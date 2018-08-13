ريال مدريد يفقد اودريوزولا في السوبر الأوروبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين أن ظهيره الأيمن الفارو اودريوزولا سيغيب عن مباراة كأس السوبر الأوروبي بسبب الإصابة، في المباراة التي يواجه فيها ريال مدريد مواطنه اتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في تالين عاصمة استونيا.

وأوضح ريال مدريد في بيان له أن اودريوزولا يعاني من إصابة في الساق اليمنى مما سيحرمه من المشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

وانتقل اودريوزولا إلى ريال مدريد هذا الموسم قادما من صفوف ريال سوسيداد، وتعرض اودريوزولا للإصابة خلال مشاركته مع النادي الملكي في الكأس الدولية للأبطال في أمريكا وغاب عن المباراة أمام ميلان في كأس سانتياغو برنابيو يوم السبت الماضي.