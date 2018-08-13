غوارديولا يتطلع لحسم مستقبل سترلينغ .. ووكلاؤه يتدخلون

يريد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من لاعبه رحيم سترلينغ الارتباط بعقد طويل المدى مع النادي بعدما لعب مهاجم إنجلترا دورا مؤثرا في الفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز اللاعب البالغ عمره "23 عاما"، والذي ينتهي عقده الحالي بعد عامين، هدفه الـ 50 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد ليبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز 2-صفر خارج أرضه على أرسنال في لندن.

وقال غوارديولا للصحفيين: نحن سعداء به ونود بقاء رحيم، سنبذل قصارى جهدنا حتى نجعله يشعر أننا نعتمد عليه. ونحن في الواقع نعتمد عليه.

وذكرت تقارير بريطانية أن وكلاء سترلينغ طلبوا حصوله على حوالي 300 ألف جنيه إسترليني "382.5 ألف دولار" أسبوعيا وهو ما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي. ورغم أن غوارديولا ليس طرفا في المفاوضات فإنه قال إن النادي أثبت بالفعل مدى رغبته في استمرار اللاعب.

وأضاف المدرب الإسباني: في النهاية ربما لا يتوصل الوكلاء إلى اتفاق، لكنه يعرف ووكيله يدري أيضا أننا نحبه ونريده كثيرا.