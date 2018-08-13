فالفيردي يشيد بـ"البعوضة".. ويقول: كانت مواجهة معقدة

أشاد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بالتطور الذي طرأ على فريقه معربا عن سعادته بفوزه يوم الأحد على إشبيلية، الذي وصفه بالمنافس "العنيد"، في بطولة كأس السوبر الإسبانية.



وقال فالفيردي في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي برشلونة: نحن سعداء لأننا فزنا على منافس كبير رغم الظروف الصعبة.



واعترف فالفيردي بمواجهة بعض الصعوبات خلال اللقاء، وأضاف قائلا: لقد تمركزوا في الخلف خلال المباراة وكان إيقاعهم بطئ، عانينا قليلا بسبب هذا الأمر ولكننا طورنا من مستوانا شيئا فشيئا.



وردا على سؤال عن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي الملقب بـ"البعوضة" أجاب فالفيردي قائلا: إنه لاعب يتمتع بمميزات رائعة واليوم ترك انطباعا جيدا في نفوسنا بمباراة معقدة.



واختتم المدرب الإسباني تصريحاته متحدثا عن الأجواء التي عاشها في مدينة طنجة المغربية التي استضافت اللقاء، حيث قال: عشنا أجواء رائعة وكان هناك عدد كبير من الجماهير يدعمنا.