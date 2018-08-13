لاعب إشبيلية ينتقد تقنية الفيديو لسبب غريب

جاء استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في منافسات كرة القدم للتأكد من عدالة نتائج المباريات لكن ذلك لم يسعد الجميع، ويشكو البعض من تأثير هذه التقنية على إيقاع اللعب واستمراره في المباريات بينما تتسبب القرارات في ارتباك الجماهير في المدرجات.

وأكد روكي ميسا لاعب إشبيلية أنه لا تعجبه هذه التقنية لسبب يبدو غريبا، لاسيما وأن إشبيلية استفاد من التقنية خلال مباراة كأس السوبر الإسبانية في طنجة يوم الأحد عندما سجل بابلو سارابيا الهدف الافتتاحي واحتسبه الحكم بعد الرجوع للتقنية للتأكد من أنه لم يكن في موقف تسلل في الخسارة 2-1 أمام برشلونة.

لكن صانع لعب إشبيلية تحسر قائلا: من ناحية هذه التقنية جيدة لكن من ناحية أخرى أفقدت كرة القدم جوهرها. لا يمكنك بعد اليوم أن تغش أو تخدع الحكام.

وسيتم استخدام هذه التقنية في الدوري الإسباني هذا الموسم وتدرب الحكام لساعات طويلة على استخدامها للحد من طرق اللاعبين الملتوية لخداع الحكام.

ووافق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على التقنية الجديدة رغم أنها تسببت في تأخر فريقه خلال المباراة. وقال لصحيفة "الباييس": إنها جيدة في حسم الكثير من القرارات، والمهم هو عدم تأثيرها على إيقاع المباراة، لكنها أكثر عدلا. في النهاية من الطبيعي أن تساعد هذه التقنية.