لوبيتيغي يرغب بالتخلص من 3 لاعبين..والإدارة تشترط

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن جولين لوبيتيغي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمه فريقه خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، ولكنه رغم ذلك يرغب في إدخال بعض التحسينات على خطي الدفاع والهجوم.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية يوم الاثنين أن لوبيتيغي يرغب في التعاقد مع مدافع ومهاجم، كما أكدت الصحيفة أن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في التخلي عن اللاعب خيسوس فاييخو وإعارته لناد آخر حتى يتسنى له اللعب لدقائق أكثر.

وتعرض فاييخو مرة أخرى للإصابة وتقرر غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، ويرى المدرب الإسباني أنه في حال قدوم مدافع آخر فإن على إدارة النادي أن تجد عقد إعارة للاعب. وفي الخط الهجومي، أصبح لوبيتيغي مقتنعا بقدرات اللاعب مايورال، ولكنه، طبقا لما أفادت به الصحيفة الإسبانية، يحتاج إلى مهاجم ثان.

ومن جانبها، لم تقرر إدارة ريال مدريد بعد ماهية ما ستقوم به في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، فهي ترغب في تلبية طلبات لوبيتيغي ولكن بشرط أن يكون ذلك بمقابل مادي معقول، كما حدث في صفقة ضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وأشارت "أ س" أيضا إلى أن لوبيتيغي يتطلع إلى التعاقد مع لاعب آخر في وسط الملعب كبديل للكرواتي ماتيو كوفاسيتش، كما أنه لا يمانع في رحيل ماركوس يورنتي الذي لم يقدم أداء مقنعا خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.