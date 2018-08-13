مقتل 12 مشجعا لفريق برشلونة الإكوادوري

لقي 12 على الأقل من مشجعي فريق برشلونة الإكوادوري مصرعهم وأصيب 30 آخرون ، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم لدى عودتهم من مباراة بمدينة كوينكا، بعد انتهاء مباراة برشلونة أمام مضيفه ديبورتيفو كوينكا.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل عددا من مشجعي برشلونة في طريق عودتها ، ولم يتبين حتى الآن سبب الحادث ، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة يعد واحدا من الأندية الأكثر شعبية في الإكوادور حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وقال خوسيه سيفايوس رئيس نادي برشلونة الإكوادوري عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه استقبل نبأ وقوع الحادث بألم شديد. وأضاف أن مراسم عزاء ستقام في استاد الفريق تكريما لمن لقوا مصرعهم في الحادث من مشجعي برشلونة.