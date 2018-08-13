ويليان: أردت ترك تشيلسي بسبب كونتي

أكد البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي أنه كان سيرحل عن الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لو لم يرحل المدرب الإيطالي انطونيو كونتي.

وكان مستقبل ويليان مع تشيلسي محل شك قبل أن يتعاقد تشيلسي مع المدرب الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري. وأوضح ويليان لصحيفة "ايفينينغ ستاندارد" يوم الاثنين: لم يكن هناك مجال (للبقاء) أنا متواجد هنا لأنني أرغب في اللعب لتشيلسي، سأرحل فقط إذا أراد تشيلسي رحيلي.



وأشار ويليان إلى إعجابه بالطريقة التي يتعامل بها ساري مع اللاعبين. وأوضح: المدرب طلب منا أن نلعب ، أن نستمتع بأنفسنا داخل الملعب.



وختم بالقول: هل من الممتع اللعب بهذه الطريقة؟ لدينا الكثير من اللاعبين من أصحاب الكفاءة في خط الهجوم، مثل إيدن هازارد وبيدرو، لاعبون مثل هؤلاء يرغبون في لعب كرة القدم.